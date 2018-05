Météo: temps toujours instable ce samedi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 5 mai 2018 établies par Direction de la météorologie nationale :

- Nuages bas denses sur les côtes centre avec bruines locales ou faibles pluies.

- Formation de nuages instables l'après-midi avec des averses orageuses sur les reliefs du Rif, du Haut et du Moyen Atlas et l'Oriental. - Circulation de nuages élevés sur les provinces sud et ciel peu nuageux à clair ailleurs. - Chasses sable par endroits sur le sud-est et les provinces sud.

- Vent modéré de secteur nord sur les provinces sud et les plaines atlantiques, faible à modéré de secteur sud sur le sud-est et le sud de l'Oriental et de secteur nord à variable ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 03/08°C sur les reliefs, de 07/12°C sur l'Oriental, Saïss, les plateaux des phosphates et d'Oulmès et Chaouia, de 11/16°C sur le reste des plaines, le Souss, les versants sud-est, le nord des provinces sud et près des côtes et de 16/20°C sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

- Températures maximale de l'ordre de 10/15°C sur les reliefs, de 19/24°C sur l'Oriental, la méditerranée, les plateaux de phosphates et les côtes nord et centre, de 24/29°C sur le Tangérois, les plaines nord-ouest et le nord des provinces sud et de 28/33°C sur les versants sud-est et le sud des provinces sahariennes.

Mer belle à peu agitée sur les côtes méditerranéennes et le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée ailleurs.