Météo. Nuages instables et averses orageuses ce mercredi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 16 mai 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN):

- Nuages instables avec des averses orageuses localement fortes et parfois accompagnées de grêle et de rafales sous orages sur le haut et moyen Atlas ,le Saïss, les plateaux de phosphate et Oulmès, les plaines à l'ouest de l'Atlas, l'Oriental, les versants sud-est, la méditerranée et le Rif.

- Nuages bas denses avec bruine locale ou faible pluie la nuit suivante sur les côtes entre Agadir et Tarfaya. Quelques nuages bas matinaux et nocturnes avec des bancs de brume par endroits près des côtes. Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Vent modéré à assez fort d'est sur le tangerois et de nord sur les provinces sud et faible à modéré de nord à variable en général ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 05/10°C sur les reliefs, 10/16°C sur le nord, le centre, l'Oriental, les plateaux phosphates et d'Oulmès et le nord des provinces sud et de 16/22°C sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes.

- Température du jour en hausse sur les plaines intérieures nord et en baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur les côtes méditerranéennes, le Détroit et le littoral atlantique.