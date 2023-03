Météo: les prévisions du dimanche 5 mars

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 05 mars établies par la Direction Générale de la Météorologie :

– Temps assez froid et gelée locale sur l’Atlas et ses versants Est, le Rif et l’Oriental.

– Quelques gouttes de pluie sur l’Atlas l’après-midi.

– Passages nuageux plus denses la nuit suivante sur la région de Tanger et le Loukkos, avec ondées ou

gouttes de pluie éparses.

– Formations brumeuses locales sur les plaines atlantiques Centre et le Nord des provinces Sud.

– Quelques chasse-poussières sur le Sud de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas, le Rif Occidental et le Sud de

l’Oriental, de 08/14°C sur le Souss, de 10/18°C sur les provinces Sud et de 05/12°C sur le reste

du territoire.

– Températures maximales en hausse généralisée.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan-Tan et Boujdour, et agitée ailleurs.