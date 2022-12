Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 décembre 2022:

– Pluies localement importantes avec orages sur la région de Tanger, Loukkos, le Rif et le Gharb.

– Temps nuageux avec pluies ou averses sur les régions au Nord d’Essaouira, les Haut et Moyen Atlas, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rhamna et le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord-Ouest, le Rif et l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, de 06/11°C sur le Sud-Est et les plateaux de Phosphates, de 14/20°C sur les provinces du Sud et de 12/17°C ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur le Nord et stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et entre Cap Spartel et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs devenant localement agitée à forte le soir au Sud de Boujdour.