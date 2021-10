Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 01 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps toujours chaud sur le Souss, le Sud et les régions à l’Ouest de l’Atlas, et assez chaud sur le reste des plaines intérieures et l’extrême Sud-Est.

– Nuages bas assez fréquents près des côtes avec des formations brumeuses ou de la bruine locale. – Nuages faiblement instable sur le Haut Atlas et ses versants Est avec possibilité de quelques ondées éparses et orages isolés.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême Sud et clair à peu nuageux ailleurs.

– Vent modéré à assez fort de nord-ouest sur l’Oriental, modéré d’est sur le Tangérois, d’ouest sur les plaines Nord et centre et de nord à est sur les provinces Sud.

– Chasse-sable possibles sur le Sud de l’Oriental, et les provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, 22/28°C sur l’Est et le Sud des provinces Sahariennes et le Sud-Est, 20/25°C sur les régions à l’Ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma et Abda et de 15/20°C ailleurs.

– Température maximale de l’ordre de 38/44°C sur le Sud, le Souss, 36/41°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’extrême Sud-Est, 28/35°C sur les plaines Atlantiques, l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmès et les versants Sud-Est et de 23/29°C sur l’Atlas et près des côtes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Casablanca et entre Tarfaya et Boujdour et agitée ailleurs.