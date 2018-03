Météo: ciel passagèrement nuageux ce lundi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 12 mars 2018 établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles ondées éparses la matinée sur le Rif, le Tangérois, et l'est du littoral méditerranéen.

- Nuages bas avec brume ou brouillard le matin et la nuit sur les plaines intérieures et les côtes sud.

- Temps stable et ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Vent faible à modéré de secteur nord sur les provinces Sud, de Sud le sur le Sud-est et de nord à ouest en général ailleurs.

- Températures minimales variant entre 1 et 5°C sur les reliefs de l'Atlas, entre 5 et 10°C sur l'Oriental, le Rif, le Saïss, les plateaux de phosphates et d'Oulmès et les versants Sud-est, entre 9 et 14°C sur le Nord, le Centre, les plaines intérieures, le Souss, le Sud-est et le nord des provinces Sud et entre 16 et 21°C sur le Sud.

- Température du jour oscillera entre 7 et 13°C sur les reliefs, entre 13 et 18°C sur le l'Oriental, le Saïss, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, le littoral méditerranéen et les côtes et les plaines nord et centre, entre 20 et 26°C sur les plaines de Tadla, Rhamna, le Souss, les versants sud-est le nord des provinces Sud et entre 28 et 33°C sur l'extrême sud du Pays. Mer peu agitée à agitée sur la méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte entre Tanger et Tan Tan, agitée à forte ailleurs.