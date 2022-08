Le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du souverain au Trône.

Dans ce message, M. Poutine exprime ses souhaits de bonne santé et de succès au souverain et de bonheur et de prospérité au peuple marocain.

«Les relations russo-marocaines se basent sur les bonnes traditions d’amitié et de respect mutuel. Je suis sûr que le développement ultérieur de la coopération bilatérale constructive dans divers domaines répond aux intérêts fondamentaux des peuples de nos pays, va dans le sens de la consolidation de la sécurité et de la stabilité en Afrique et au Proche Orient», a écrit le Président russe.