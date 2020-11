Maroc: décès de Nacer Benjelloun Touimi, ancien diplomate

Nacer Benjelloun Touimi, ancien diplomate, est décédé samedi à Rabat des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille.

Durant sa longue carrière de diplomate, feu Benjelloun Touimi a notamment occupé les postes d’Ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies à Genève (1995-2001) et d’Ambassadeur adjoint aux Nations Unies à New York (1990-1995).

Ancien professeur de Droit à l’Université Mohammed V de Rabat, le défunt était en outre conseiller du Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) entre 2002 et 2004. Le défunt est le frère de Brahim Benjelloun Touimi, administrateur Directeur Général du Bank Of Africa et de Amin Benjelloun Touimi, DG de Poste Maroc.