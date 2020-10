Le programme de la visite du ministre français de l’Intérieur au Maroc

La visite officielle du ministre intervient dans un contexte particulier pour les deux pays. Gérald Darmanin sera reçu par de nombreux responsables marocains pour discuter de questions cruciales.

Retardée d’une journée, la visite officielle du ministre français de l’intérieur, Gérald Darmanin, au Maroc a démarré ce jeudi 15 octobre.

Lors de cette visite de 48h, le ministre français rencontrera son homologue marocain Abdelouafi Laftit, mais également le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita ainsi que le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Au programme de ces rencontres, les questions migratoires et sécuritaires, la lutte contre le trafic de stupéfiant ainsi que la question du culte au lendemain du discours du président Emmanuel Macron sur la lutte contre les séparatismes, prononcé aux Mureaux le 2 octobre 2020.

À l’issue de son entretien avec Abdelouafi Laftit, Gérald Darmanin donnera le vendredi 16 octobre à 11h30 à une conférence de presse, au ministère de l’Intérieur marocain.