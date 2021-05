Le rapport sur le nouveau modèle de développement sera remis aujourd’hui, à Fès, au roi Mohammed VI, par le président de la Commission spéciale dédiée, Chakib Benmoussa.

Chakib Benmoussa, président de la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, doit remettre aujourd’hui à Fès, au roi Mohammed VI, le rapport élaboré par les 35 membres de cette commission.

Pour ce faire, une trentaine de visites de terrain, des auditions de responsables, 113 débats, 6.600 contributions écrites de différentes organisations ont été réalisées par les membres de la Commission.

Dans un contexte de crise sanitaire, le roi du Maroc avait accordé un délai de six mois supplémentaires à la commission pour lui permettre d’approfondir les différents volets du projet et inclure les implications nationales et internationales liées à la pandémie du covid-19.