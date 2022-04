Le Maroc est l’un des cinq pays qui concentrent le plus grand nombre de millionnaires et milliardaires en Afrique.

Le Maroc fait partie des cinq pays où il y a le plus de riches en Afrique, selon un rapport du cabinet Henley & Partners publié ce mardi 26 avril. Avec l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria et le Kenya, le Royaume concentre pas moins de 50% de la richesse totale du continent.

La richesse privée détenue actuellement en Afrique s’élève au total à 2.100 milliards de dollars. Des fortunes qui devront augmenter de 38% au cours des dix prochaines années, indique le cabinet. Selon le rapport, il y a actuellement 136 000 personnes fortunées avec un patrimoine privé de 1 million de dollars ou plus vivant sur le continent noir.

Le Maroc occupe la quatrième place, juste après le Nigeria et devant le Kenya, avec «une richesse totale» (richesse privée détenue par tous les individus vivant dans un pays) estimée à 125 milliards de dollars. Trois villes marocaines apparaissent sur la liste des villes africaines les plus riches. Il s’agit de Casablanca, Marrakech et Tanger.

Les milliardaires installés au Maroc profitent de l’un des plus gros marchés du luxe en Afrique avec notamment la présence de plusieurs marques et concessionnaires de voitures premium.

En matière de chiffres d’affaires, le marché du luxe est très développé dans trois pays, à savoir l’Afrique du Sud, le Kenya et le Maroc, en troisième place. Le marché de luxe comprend «les hôtels et lodges de luxe, les voitures, les vêtements, accessoires et les montres, ainsi que les jets privés et les yachts», indique le rapport.

Toutefois, le taux de croissance sur 10 ans de la richesse totale au Maroc reste négatif, révèle le document.

En effet, la dernière décennie a été «difficile», selon le rapport, mais une forte croissance de la richesse privée de plus de 50 % est également prévue au Kenya, au Maroc, au Mozambique et en Zambie au cours des 10 prochaines années.