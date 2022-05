Le 11 mai 2022, le Maroc abrite la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, à l’invitation conjointe du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, et du Secrétaire d’État américain, Antony Blinken.

La réunion de Marrakech constitue une autre étape dans la poursuite de l’engagement et de la coordination internationale dans la lutte contre Daech, avec un accent particulier sur le Continent Africain ainsi que sur l’évolution de la menace terroriste au Moyen Orient et dans d’autres régions.

Lors de cette réunion, les ministres de la Coalition passeront en revue les actions entreprises en termes d’efforts de stabilisation dans les zones précédemment impactées par Daech, dans le domaine de la communication stratégique contre la propagande de radicalisation de ce groupe terroriste et de ses affiliés, et la lutte contre les combattants terroristes étrangers.

Le Maroc accueille, le 11 mai à Marrakech et pour la première fois en Afrique, la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech.

Il y a juste quelques mois, la Coalition a annoncé la création de l’Africa Focus Group. Cette étape importante devrait être suivie, lors de la réunion de Marrakech, d’orientations additionnelles et de réponses concrètes pour faire face à la montée du terrorisme en Afrique.

En tant que pays hôte de cette réunion, et en tant que co-président du «Africa Focus Group» relevant de la Coalition, cette rencontre confirme le rôle de premier plan du Maroc au niveau régional et international dans la lutte contre le terrorisme et le soutient à la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique.

C’est également un fort témoignage de la Coalition pour le Maroc, en tant que partenaire crédible et pourvoyeur de la paix et la sécurité régionale, qui a notamment co-présidé le Forum Global de Lutte contre le Terrorisme pour trois mandats consécutifs, qui abrite le Bureau des Nations Unies pour la Lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique et qui a été le pays du Continent à avoir organisé, en juin 2018, la réunion des Directeurs Politiques de la Coalition mondiale contre Daech consacrée à la menace terroriste en Afrique.

Il illustre une nouvelle fois la confiance et l’estime dont jouit l’approche singulière développée par le Maroc, sous la Conduite éclairée du Roi Mohammed VI, dans la lutte contre le terrorisme, mais également pour la défense des intérêts du continent africain au sein des plateformes multilatérales.

La Coalition mondiale contre Daech a été créée en septembre 2014, afin de lutter contre le groupe terroriste de Daech selon une approche multidisciplinaire, inclusive et holistique entre des pays et des institutions régionales qui veulent endiguer les aspirations expansionnistes du groupe terroriste et démanteler ses réseaux. La Coalition est composée de 84 Etats et Organisations internationales partenaires appartenant à différentes régions du monde.