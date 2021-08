Un Russe nommé chef de la Minurso; La Sierra Leone ouvrira lundi un consulat à Dakhla; Un pass vaccinal pour entrer au hammam… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi:

Le Matin

Le Russe Alexander Ivanko nommé Représentant spécial du SG de l’ONU pour le Sahara et chef de la Minurso.

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a annoncé vendredi la nomination du Russe Alexander Ivanko en tant que son Représentant spécial pour le Sahara et chef de la MINURSO. M. Ivanko succède au Canadien Colin Stewart, à « qui le Secrétaire général est reconnaissant pour son service dévoué et sa direction efficace de la MINURSO », a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point de presse. “Chef de cabinet de la MINURSO depuis 2009, M. Ivanko apporte à ce poste plus de 30 ans d’expérience dans les affaires internationales, le maintien de la paix et le journalisme”, a fait savoir M. Dujarric .

Libération

La Sierra Leone ouvrira lundi un consulat général à Dakhla.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone, David Francis, a annoncé, jeudi à Rabat, que son pays ouvrira lundi prochain un consulat général à Dakhla, dans les provinces du sud du Maroc. « Au regard des relations distinguées liant nos deux pays, la Sierra Leone va procéder à l’ouverture officielle d’une ambassade à Rabat et d’un consulat général à Dakhla », a-t-il dit lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens. Pour la Sierra Leone, « le Sahara est un territoire sous la souveraineté du Maroc », a affirmé le diplomate sierra-léonais.

Al Ittihad Al Ichtiraki

L’Algérie aggrave sa crise interne en rompant ses relations diplomatiques avec le Maroc.

En rompant unilatéralement les relations diplomatiques avec le Maroc dans un geste désespéré, le régime algérien aggrave davantage sa crise interne, souligne l’expert et journaliste espagnol, Pedro Canales. Sans aucune preuve, le régime algérien a accusé, toute honte bue, le Maroc d’être derrière ses crises internes, en l’occurrence la situation politique en Kabylie et les incendies ayant fait des dizaines de morts, écrit M. Canales dans un article publié par le magazine espagnol « Atalayar ». La réaction algérienne intervient après l’échec de l’opération montée par les services algériens pour semer la discorde entre le Maroc et l’Espagne », estime-t-il.

Al Alam

Enquête sur une agression à l’arme blanche ayant entraîné la mort d’un gérant de restaurant à Tanger.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a diligenté une enquête judiciaire sur l’implication d’un individu présentant des signes de troubles mentaux, dans une affaire liée à des coups et blessures à l’arme blanche ayant entraîné la mort d’un gérant de restaurant à Tanger. Selon les données préliminaires de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, le suspect, aux antécédents judiciaires dans des crimes de droit commun, fréquentait régulièrement le restaurant tenu par la victime, un citoyen marocain de confession juive, pour recevoir des repas gratuits, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Al Massae

Les professionnels des hammams et douches proposent le « pass vaccinal » pour reprendre leurs activités.

Ces professionnels, affiliés là Fédération nationale des associations de propriétaires et gérants de hammams traditionnels et douches au Maroc, ont réitéré leur demande de reprendre leurs activités, soulignant leur disposition à imposer la « pass vaccinal » comme condition préalable à toute personne souhaitant accéder à ces espaces publics en vue d’éviter tout risque de contamination et sortir de cette situation de crise.