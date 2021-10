Dernière ligne droite pour la formation du gouvernement, lancement de la plateforme e-takwine, le potentiel de la filière des fruits secs… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Challenge

La coalition tripartite prépare son gouvernement

Les attentes sont grandes, tant sur le plan social et économique que sur la réforme de la Justice, de l’administration, de l’appareil d’Etat dans son ensemble. Le RNI a fait des promesses électorales chiffrées, ce qui est tout à son honneur, mais maintenant, il en est comptable et doit gérer les impatiences créées. Tous les enjeux sont gérables, mais les craintes sont d’ordre politique. Le mandat du docteur El Otmani n’a pas été sévèrement jugé par les électeurs uniquement parce que les réalisations ont été faibles. C’est aussi le mandat de la cacophonie.

Maroc Hebdo

La Mauritanie s’offre un complexe diplomatique à Rabat

Le Maroc et la Mauritanie ouvrent un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales. Avec la visite du ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, au Maroc, mardi 28 septembre 2021, les deux pays avancent bien sur le champ diplomatique. Son homologue marocain, Nasser Bourita, a affirmé, à cette occasion, que le Maroc et la Mauritanie sont désormais unis par des liens solides sous l’impulsion des deux chefs d’Etat, qui veillent à sauvegarder la spécificité et la solidité des relations bilatérales. Bourita a en revanche déploré le fait que les opportunités offertes ne sont pas jusque-là exploitées d’une manière optimale et ce, malgré les avancées enregistrées sur le plan de la coopération économique bilatérale.

Le Reporter

Éducation nationale: Lancement de la plateforme virtuelle « e-takwine » pour l’année scolaire 2021-2022

Un dispositif de cours en ligne destinés à l’autoformation continue des cadres pédagogiques et administratifs au titre de l’année 2021-2022 a été lancé sur la plateforme virtuelle « e-takwine », par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce dispositif, lancé en collaboration avec le Millenium Challenge Account au niveau des établissements d’enseignement secondaire, des directions provinciales, des académies régionales d’éducation et de formation et des centres régionaux des métiers d’éducation et de formation ainsi qu’au plan central, s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de la formation continue au profit des cadres éducatifs et administratifs.

La Vie Eco

Fruits secs: une filière à grandes opportunités de développement

Le Maroc a, depuis quelques années, diversifié son agriculture en introduisant la culture des fruits secs, dont les noix, les pistaches et les pacanes. Avec une superficie de 6 923 ha, le Maroc produit un volume de noix d’environ 12000 tonnes, contre une production mondiale en 2018 de 2,1 millions. Même avec cette production en croissance, la productivité moyenne de cette filière est faible et se situe à 0,6 t/ha de noix en coque non décortiquées contre 3t/ha comme moyenne mondiale. « Cette faiblesse de production est liée au statut de la culture où le matériel végétal employé est peu performant”, explique Tayeb Snoussi, président de la Fédération interprofessionnelle de la filière de l’arboriculture fruitière. Ces arbres épousent le statut d’arbres forestiers, recevant ainsi peu d’entretien en matière de fertilisation, d’irrigation et de protection.

Telquel

Le HCP prévoit une croissance de 15,2% au 2ème trimestre

La croissance marocaine devrait bondir de 15,2% au 2ème trimestre 2021, par rapport à la même période de l’année écoulée, selon une note d’information du Haut-Commissariat au plan (HCP). « Tenant compte de la hausse de 14,5% des impôts sur les produits nets des subventions, le PIB en volume a enregistré un rebond de 15,2% durant le deuxième trimestre 2021, au lieu d’une récession de 14,2% une année auparavant, observe le HCP, qui indique que ce bond de l’économie nationale est tiré par les hausses des activités agricoles (18,6%) et des activités non agricoles (de 14,8%).