Cash en circulation, domaine privé de l’Etat, énergie éolienne… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

L’Economiste

Domaine privé de l’Etat: près de 280 000 ha mobilisés depuis 2002

Entre 2002 et 2021, l’Etat a mobilisé 276.983 hectares du domaine privé de l’Etat pour la réalisation de projets d’investissement. L’année dernière, 377 projets ont bénéficié du foncier domanial, totalisant près de 160.000 hectares, pour la réalisation d’investissement s’élevant à plus de 246 milliards de DH. L’essentiel de cette superficie a été dédiée à un méga projet de production d’énergie dans la région de Guelmim-Oued Noun. Cette année, 185 projets ont bénéficié des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, pour le lancement des investissements d’une valeur de près de 15 milliards de DH. Plus de la moitié de ces projets concernent les secteurs du tourisme, de l’agro-industrie et des mines.

L’Opinion

Energie éolienne privée: un potentiel mal exploité au Maroc!

L’énergie éolienne représente près de 13,4% du total de la capacité installée au Maroc. Mais malgré les potentialités de cette filière, le Maroc ne compte qu’un seul projet en autoproduction, il s’agit du parc éolien Lafarge à Tétouan. Le projet de loi 82.21 relatif à l’autoproduction d’énergie électrique, actuellement en discussion au Parlement, devrait encourager à investir davantage dans cette énergie. Cependant, d’autres freins persistent, notamment en ce qui concerne l’accès au foncier et les autorisations nécessaires au déploiement d’un parc éolien. Les autorités locales peuvent également contribuer au développement de ce chantier, en fluidifiant les démarches administratives, bête noire des investisseurs.

Aujourd’hui Le Maroc

Investissements privés : la nouvelle stratégie prend forme

Une nouvelle approche se met en place actuellement pour accompagner le déploiement de l’investissement privé au Maroc. En effet, le ministère de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques planche sur la déclinaison de la stratégie de développement des investissements privés aux niveaux sectoriel et régional. Pour y parvenir, il vient de lancer une étude. Cette dernière comprend trois phases, à savoir la réalisation d’un diagnostic de la dynamique d’investissement privé et l’analyse des investissements, la déclinaison sectorielle avec l’élaboration des projets de contrats d’application sectoriels et l’accompagnement à la pré-validation des projets contrats, ainsi que la déclinaison régionale avec l’élaboration des projets de contrats régionaux et l’accompagnement à la pré-validation des projets de contrats.

Le Matin

Cash en circulation: une hausse de 22 milliards de DH depuis le début de l’année

Le cash en circulation au Maroc a atteint 342,9 milliards de DH à fin septembre, en hausse de 7,1% ou de 22,7 milliards de DH depuis le début de l’année. Une forte hausse qui, malgré le développement de l’utilisation des autres moyens de paiement et de l’économie structurée, montre le poids toujours important et grandissant de l’utilisation du cash et de l’économie informelle. En face, les dépôts bancaires ont crû de 2,3% ou de 24,8 milliards de DH depuis le début de l’année, pour s’établir à 1.086,6 milliards. Si les dépôts à vue ont progressé de 3,7% ou de 25,6 milliards de DH, les comptes à terme et les bons de caisse ont enregistré une baisse de 11,2% ou de 15,2 milliards.

Al Bayane

Maroc-Corée du Sud: des entretiens pour renforcer la coopération parlementaire

Le vice-président de la Chambre des représentants, Hassan Benomar, s’est entretenu lundi avec la présidente du groupe d’amitié parlementaire maroco-coréen, In Jae Keun, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, ainsi que sur des questions d’intérêt commun. A cette occasion, Benomar s’est félicité des relations distinguées entre les deux pays, mettant en avant les réalisations du Royaume dans divers domaines durant ces dernières années, dont les énergies renouvelables, la gestion de la pandémie liée à la COVID-19 et le stress hydrique. Il a également fait part de la volonté du Maroc de consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation technique, eu égard au leadership de la Corée du Sud en la matière. Benomar a aussi appelé au renforcement de la coopération parlementaire à travers l’échange des expériences et des expertises entre les deux institutions législatives.

Al Massae

Révision de la fiscalité: les avocats et comptables dans la rue

Le nouveau projet de loi de finances pour 2023 ne passerait pas comme une lettre à la poste après que les appels à manifester se sont poursuivis auprès de plusieurs instances professionnelles. La Fédération des Associations de Jeunes Avocats au Maroc a annoncé que ses membres ont décidé de s’engager dans un sit-in d’avertissement, pour exiger le retrait des dispositions fiscales inscrites dans le projet de loi de finances pour 2023. Ce sit-in est prévu de mercredi à 12 heures à vendredi à 12 heures devant le siège du Parlement à Rabat. La Fédération a appelé les avocats à se préparer pour renforcer la contestation avec des sit-in et une grève de la faim ouverte, qui sera décidée suivant l’évolution du dossier fiscal. En attendant, les barreaux des avocats au Maroc ont annoncé de cesser toute activité le 1er novembre dans tous les tribunaux du Royaume, tout en organisant des sit-in de protestation, contre le PLF 2023 actuellement débattu au Parlement, qui prévoit une révision des taxes appliquées sur les avocats et l’instauration du paiement de l’IR par anticipation.