Le Maroc capable de produire 700.000 véhicules par an, des ambassadeurs étrangers visitent le siège du BCIJ, pas de changement de date pour les élections… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

Le Matin

La vaccination anti-Covid élargie aux plus de 20 ans.

La catégorie d’âge de 20 ans et plus va désormais bénéficier de la campagne de vaccination anti Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé. Dans un communiqué, le ministère a souligné que dans le souci d’accélérer l’opération de vaccination et de faciliter l’accès au vaccin, les citoyens peuvent se diriger vers le centre de vaccination le plus proche, que ce soit pour la première ou la deuxième dose, sans prendre en compte les conditions liées au lieu et au pays de résidence.

L’Economiste

L’industrie automobile revendique une capacité de production de 700.000 véhicules par an.

Fort de ce volume capacitaire, le Maroc est depuis quelques années le premier producteur africain de véhicules loin devant son challenger, l’Afrique du Sud. Ce qui en fait le 1er pays exportateur dans le secteur industriel pour la 7ème année consécutive. Les véhicules made in Maroc (produits par le groupe Renault et PSA, devenu Stellantis) s’exportent vers 75 pays. Malgré ces prouesses réalisées en moins de 10 ans, l’industrie automobile made in Maroc a encore des gisements d’opportunités et de croissance. Aujourd’hui, le challenge consiste à maximiser le taux d’intégration locale (qui est à 60%), développer l’intégration en profondeur jusqu’à la matière première, renforcer la compétitivité de l’offre, élargir la gamme, développer l’électrique, la valeur ajoutée et décarboner les process et les usines.

Al Bayane

Plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc visitent le siège du BCIJ.

Plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc ont effectué une visite au siège du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), une occasion pour ces diplomates de s’informer des efforts déployés par le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’ouverture des organes sécuritaires sur leur environnement ainsi que dans le cadre de la politique de transparence menée par l’appareil sécuritaire marocain, dont les actions et les réalisations sont désormais reconnues sur le plan international plus particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme.

Al Massae

Le ministre de l’Intérieur confirme que les élections auront lieu à leur date prévue.

Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a mis fin à la polémique et aux spéculations sur la possibilité de reporter les élections communales et législatives, soulignant que ces dernières auront lieu à la date déjà indiquée. Malgré les contraintes liées à la gestion des effets de la pandémie, le Royaume donne une nouvelle fois l’exemple vivant de sa capacité à relever des défis majeurs, a-t-il dit, soulignant que le Maroc fait preuve d’une forte détermination et d’une ferme volonté de poursuivre le processus de construction et de consolidation de l’édifice des institutions démocratiques, citant l’organisation d’élections professionnelles dans de bonnes conditions et la préparation des prochaines élections générales à leurs dates constitutionnelles et légales malgré le contexte difficile que traverse le monde entier.

Al Ahdath Al Maghribia

L’activité monétique marocaine globale a connu une bonne reprise durant le S1-2021.

Le volume global de l’activité est en progression de 23,4% du nombre d’opérations et de 19,3% du montant global. Mais, L’activité des cartes étrangères subit encore l’impact de la crise sanitaire et économique, et connait ainsi une régression considérable avec -30,4% en nombre d’opérations et -37,2% en montant global, selon un rapport du Centre monétique interbancaire (CMI) sur l’activité monétique marocaine au titre du premier semestre de l’année 2021