Fermée depuis plus d’un an, la gare routière d’Ouled Ziane à Casablanca rouvrira ses portes le 5 juillet courant.

La décision a été prise par la préfecture Al Fida-Mers Sultan à l’issue d’une rencontre avec les professionnels du secteur et les différents syndicats, rapportent nos confrères d’AlYaoum24.

Un comité sera formé pour veiller à la reprise «sous de bonne conditions» de l’activité au sein de cette gare qui connaît une grande affluence, précise la même source.

Pour rappel, la gare Ouled Ziane a été fermée il y a plus d’un an et ce après la propagation du Covid-19 dans le pays. L’année dernière, la gare avait même été fermée à quelques jours seulement de la fête de l’Aid El Kébir. Cette année, tout semble laisse entendre qu’elle restera ouverte aux voyageurs durant cette période.