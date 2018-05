Jordanie: arrivée d'un premier lot de l'aide humanitaire marocaine pour la Palestine

Le premier lot de l'aide humanitaire dédiée par le Maroc au profit du peuple palestinien est arrivé jeudi à bord de trois avions militaires marocains qui ont atterri à l’aéroport militaire de Marqa, à l’est de Amman (Jordanie).

L’instance jordanienne de bienfaisance procédera à l’acheminement de ces aides vers la Cisjordanie.

Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Mohammed Sitri a indiqué que cette noble initiative reflète la solidarité humanitaire et historique de SM le Roi Mohammed VI et du peuple marocain avec le peuple palestinien frère et l’engagement du souverain au service de la cause palestinienne.

Ce geste du roi durant ce mois béni de Ramadan a été hautement salué par les milieux populaires et officiels jordaniens, a-t-il souligné, tout en remerciant les autorités jordaniennes qui n’ont épargné aucun effort pour faciliter l’acheminement de ces aides aux frères palestiniens dans les meilleurs conditions.

Ont pris part également à la cérémonie d’arrivée de ces aides marocaines, le secrétaire général de l’instance jordanienne de bienfaisance, Ayman Al Moflih et le vice-ambassadeur de la Palestine à Amman, Bassam Hajaoui.

Le roi Mohammed VI avait supervisé personnellement et donné le coup d’envoi, mardi à l’aéroport international de Casablanca, l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire destinée au peuple palestinien.

Cette opération englobe le déploiement d’un hôpital de campagne des Forces Armées Royales (FAR), l’octroi de couvertures et d’un lot de médicaments de première nécessité, ainsi que la fourniture d’une aide alimentaire par la Fondation Mohammed V pour la solidarité.