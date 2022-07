En application des directives royales, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, ce vendredi 22 juillet 2022 à Rabat, la cérémonie de signature d’une convention cadre pour la mise en œuvre d’une série de mesures urgentes visant à atténuer l’impact des récents incendies sur l’activité agricole et les forêts, et à apporter un soutien aux populations locales touchées.

Le Coût de la mise en œuvre de ces mesures est de l’ordre de 290 millions de dirhams, indique un communiqué des services du chef du gouvernement.

Cette convention-cadre a été signée par Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, Fatim Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, et par Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, ainsi que par Mohamed Mhidiya, wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Said Zniber, wali de la Région Fès-Meknès, Omar Mourou, Président du Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Abdelouhed Al Ansari, Président du Conseil de la Région de Fès-Meknès.

Selon la même source, cette convention, qui vise l’atténuation de l’impact des incendies survenus courant juillet 2022 sur la population, comprend la prise de différentes mesures, à court et moyen termes, en vue d’apporter un soutien à la population pour la réfection des habitations touchées qui ont été recensées par les autorités publiques, de lancer des opérations de reforestation sur quelque 9.330 hectares et de remise en valeur des arbres fruitiers touchés, de renforcer les moyens de prévention et de lutte contre de nouveaux incendies et d’atténuer l’impact sur les éleveurs de bétail et les apiculteurs dans les régions touchées, tout en poursuivant la mise en œuvre des projets de développement économique intégrés dans les zones touchées.

La convention porte également sur la création de 1.000 opportunités d’emploi supplémentaires dans la Région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima, dédiées aux personnes touchées et aux membres de leurs familles pour travailler dans les chantiers du programme awrach.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé que les équipes d’intervention relevant des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, se sont mobilisées, conformément aux Hautes Instructions Royales, pour éteindre les incendies, apporter un soutien aux populations touchées et protéger leurs biens, saluant la mobilisation totale de l’ensemble des intervenants pour maitriser ces incendies.

Le Chef du gouvernement a appelé tous les intervenants à veiller à la mise en œuvre immédiate des mesures d’urgence arrêtées en vue d’atténuer l’impact des incendies sur l’activité agricole et les forêts et soutenir la population affectée par ces sinistres survenus au cours du mois de juillet 2022.

Voici par ailleurs les mesures prises lors de cette réunion:

Allocation de 290 millions de dirhams pour la mise en œuvre des différentes dispositions

Soutien aux personnes touchées pour la reconstruction de leurs habitations

Allègement de l’impact sur les éleveurs de bétail et les apiculteurs dans les zones touchées

Lancement d’opérations de reforestation et de remise en valeur des arbres fruitiers touchés

Mise en œuvre de projets de développement intégrés dans les régions touchées

Création de 1000 opportunités d’emploi supplémentaires dans la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans le cadre du programme Awrach.