La circulation des autocars et des camions poids lourds sera coupée sur la route nationale 1 reliant Lakhssas et Tagant à travers Bouizakarne dans la province de Guelmim, a indiqué le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Cette interruption de la circulation de 10H00 à 18h00 du 6 au 13 mars permettra la réalisation des travaux de la couche de roulement de la route située au niveau du col Agni Mgharne entre les PK 1030+000 au PK 1035+500, précise vendredi le ministère dans un communiqué.

La déviation de la circulation est possible en empruntant la route provinciale n° 1916, à partir de Lakhssas vers Andja sur une longueur de 24 km, ou bien la route non classée reliant Andja à Tagant, sur une longueur de 10 km.

La circulation normale reprendra dès achèvement des travaux de la couche de roulement, ajoute le communiqué, relevant que les usagers de la route sont priés d’être prudents et de respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité.

Le ministère affirme qu’il reste à la disposition des citoyens 24h/24h pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail www.equipement.gov.ma. Ils peuvent aussi contacter le centre de permanence de la Direction générale des routes et du transport terrestre sur le numéro de téléphone 05 37 71 17 17.