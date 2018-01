Gouvernement: deux secrétaires généraux nommés à l'Emploi et aux Affaires générales

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé des propositions de nominations à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Ainsi, il a été procédé au renouvellement de la nomination de Aziz Ajbilou, en tant que secrétaire général du ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires générales et de la gouvernance, et de Noureddine Benkhalil comme secrétaire général du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, a indiqué Mustapha El Khalfi dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue de la réunion du Conseil.