Établissements scolaires: nouveaux critères de fermeture en cas de contamination

Le ministère de la Santé a mis en place un nouveau système de prise en charge des éventuels cas positifs au covid-19 au sein des établissements scolaires.

Si trois cas de contamination sont observés dans une même classe, les cours seront suspendus pour cette même classe pendant une semaine, tout en conservant le respect des mesures préventives au sein de l’établissement concerné. C’est ce que l’on apprend dans une circulaire adressée aux directeurs régionaux le 5 octobre, au lendemain de la reprise en présentiel des cours de certains établissements.

Les camarades de classe des élèves ayant été testés positifs, ainsi que le reste des élèves de l’école, n’auront pas à effectuer un test PCR.

Si des cas de contamination surviennent dans trois classes ou plus, l’école sera fermée pendant une semaine, toujours en appliquant les mesures sanitaires de prévention, et sans solliciter le dépistage des élèves et du personnel de la structure concernée.

« La présence des élèves et des étudiants au niveau des établissements d’enseignement pourrait constituer un facteur d’exposition à l’infection par le SARS-CoV-2 et, de là, une source de propagation du virus en milieux familial et communautaire », constate la circulaire du département d’Ait Taleb.