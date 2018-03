Énième tentative du Polisario pour empêcher la tenue du Forum Crans Montana

Le front séparatiste du Polisario joue son dernier jeton pour empêcher la tenue du Forum Crans Montana prévu du 15 au 20 mars prochain à Dakhla.

Le front séparatiste joue son ultime carte pour perturber le Forum Cran Montana qui devrait se tenir du 15 au 20 mars prochain à la ville de Dakhla. Dans une lettre envoyée par le chef du mouvement Brahim Ghali, ce dernier sollicite l’Union africaine (UA) à intervenir auprès des autorités marocaines afin d’annuler la tenue du Forum, pour "éviter toute escalade dans la région" du Sahara.

Le chef séparatiste "condamne fermement" ce qu'il qualifie "d'acte provocateur" de la part du Maroc, tout en demandant l'intervention de Paul Kagame, président de l'UA. "Nous vous demandons d'intervenir d'urgence pour convaincre le royaume du Maroc, en tant que membre de l'Union africaine, de s’abstenir d'organiser ce forum dans la ville occupée de Dakhla", affirme Brahim Ghali. Le Polisario appelle depuis le début de l'année à la non-tenue de l'événement dans la ville du Sud.

Le Forum Crans Montana se tient dès jeudi prochain, sous le signe «L’Afrique et la coopération Sud-Sud: Améliorer la Gouvernance et les conditions de vie des populations. Le rôle structurant du Maroc aux niveaux régional et international».