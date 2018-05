Diapo. CGEM: qui sera le successeur de Meriem Bensalah?

L’assemblée générale de la Confédération générale des entreprises du Maroc se tient aujourd’hui à Casablanca. Les membres de l’instance patronale devront élire le successeur de Meriem Bensalah.

Les membres de la CGEM ont d’ores et déjà pris leurs bulletins de vote et n’attendent que le début de l’assemblée générale pour remplir les urnes. Ils devront choisir entre Salaheddine Mezouar et Hakim Marrakchi pour diriger le patronat marocain. Les candidats et leurs équipes tentent les dernières manœuvres pour convaincre les membres de la CGEM, même si le choix de la majorité est déjà acté.