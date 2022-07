Omar Archane, connu sous le nom de «Chef Omar», sur les réseaux sociaux s’est éteint à l’âge de 16 ans, a annoncé sa famille ce jeudi 14 juillet.

Chef Omar était atteint d’une dystrophie musculaire, une maladie qui provoque une faiblesse musculaire, l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant. «Mais j’ai su transformer mon handicap en force et prouver que j’étais capable de promouvoir une culture fondée sur l’amour et la résilience», affirmait-il à l’UNICEF.

Ses vidéos de cuisine totalisaient des millions de vues sur différentes plateformes. Très engagé, Omar était également «jeune défenseur des droits de l’enfant» auprès de l’UNICEF Maroc depuis 2020.

«Mon but dans la vie ? Je veux faire comprendre à d’autres jeunes que « malgré leur handicap » et « le regard stigmatisant d’autrui », ils peuvent réaliser leurs objectifs. Cela ne dépend que d’eux. Nous avons tous en nous une force incroyable. Nous devons seulement puiser un peu plus profondément dans nos ressources pour découvrir l’extraordinaire résilience dont sait faire preuve l’être humain», affirmait Chef Omar.

Des milliers d’internautes ont tenu à rendre hommage au chef et ont présenté leurs condoléances à la famille d’Omar.