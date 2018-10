De fortes averses orageuses prévues aujourd'hui dans plusieurs provinces

Des averses orageuses localement fortes sont attendues ce mercredi de 10H00 à 19H00 dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

Ces averses orageuses concerneront, de 10H00 à 14H00, les provinces de Kénitra, Larache, Fahs-Anjra, Salé, Sidi Slimane et Tanger-Assilah, et de 12H à 19H00 les provinces d'Agadir-Idaoutanane, Al Haouz, Al-Hoceima, Azilal, Beni Mellal, Berrechid, Casablanca, Driouch, Errachidia, Essaouira, Figuig, Inezgane-Ait Melloul, Khemisset, Mediouna, Mohammadia, Nouaceur, Safi et Taroudant, précise la DMN.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (60/85 km/h) sont prévues, le même jour de 12H00 à 20H00, à El Jadida, Errachidia, Essaouira, Figuig, Ouarzazate, Safi, Sidi Bennour, Tata et Zagora, selon la même source.