Le Maroc a adopté officiellement la troisième dose du vaccin anti-covid. Elle sera dans un premier temps administrée aux personnes en ayant le plus besoin, nous explique Dr Moulay Said Afif, membre du Comité scientifique et technique de la vaccination anti-Covid.

«Suivant les recommandations du comité scientifique national et les recommandations scientifiques internationales, une troisième dose du vaccin anti covid-19 sera administrée dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, qui connaît depuis son démarrage une dynamique positive et une large interaction des citoyens», a annoncé ce vendredi 1er octobre le ministère de la Santé.

Les recommandations du comité scientifique et technique de la vaccination anti-Covid ont été formulées dès le 6 septembre et ont été réitérées le 28 septembre, nous explique l’un de ses membres, Dr Moulay Said Afif.

Ce dernier nous explique que «les premiers concernés seront, comme partout dans le monde, les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies chroniques et les personnes aux premières loges, à savoir le personnel de santé, les forces sécuritaires et le corps enseignant».

«En fonction des expériences menées dans d’autres pays qui nous précèdent nous pourrons alors élargir cette décision, en vaccinant d’autres franges de la population», nous confie le médecin.

Concernant les stocks de vaccins, «ils sont évidemment à même de pouvoir mener cette campagne pour la troisième dose», souligne notre interlocuteur, notant toutefois que la priorité sera donnée aux personnes n’ayant toujours pas été vaccinées ou attendant une deuxième dose».

Par ailleurs, le membre du comité de vaccination rappelle que le royaume produira à partir de décembre plus de 5 millions de doses mensuellement, ce qui permettra de renforcer nos stocks.