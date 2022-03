Le Maroc et la Mauritanie ont signé treize conventions et mémorandums d’entente dans le cadre de la 8e session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne, co-présidée vendredi à Rabat par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud.

Les travaux de la 8e session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne tenus, vendredi à Rabat, ont été une « réussite à tous égards », a affirmé le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Lors d’un point de presse conjoint avec le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud, à l’issue des travaux de cette session, Akhannouch a souligné que cette réunion a été une « réussite à tous égards », en ce sens qu’elle a constitué une rencontre pratique marquée par la signature de plusieurs conventions importantes dans les divers domaines.

Le Chef du gouvernement a émis le vœu de voir se renforcer la coopération commune selon un esprit pratique et une dynamique spéciale qui contribueraient à la concrétisation de toutes ces conventions et de ces mémorandums d’entente signés sous forme de projets d’investissement très bénéfiques aux deux pays et aux deux peuples frères.

Le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud, a lui affirmé que les conventions signées entre le Maroc et la Mauritanie à l’occasion de la tenue, vendredi à Rabat, de la 8e session de la Haute commission mixte maroco-mauritanienne, contribueront à la promotion de la coopération bilatérale dans les différents domaines.

Cette session « a été indubitablement un succès au vu des conventions signées dans tous domaines, contribuant ainsi au développement des relations bilatérales et au renforcement de la concertation pour les intérêts communs des deux pays », a souligné Ould Bilal Messoud lors d’un point de presse conjoint avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à l’issue des travaux de cette session.

Les travaux de la 8e session de la Haute Commission maroco-mauritanienne ont été sanctionnés par la signature de 13 conventions de coopération et mémorandums d’entente.

Ces conventions concernent les domaines de l’agriculture et de la production animale, de la santé animale, de la pêche maritime, de l’aquaculture, de la protection de l’environnement, du développement durable, du tourisme, de la sécurité, de la normalisation, de l’amélioration de la qualité dans les domaines de l’industrie et de la santé, de la formation professionnelle, de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’investissement et des entreprises.