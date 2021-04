Prendre soin de sa bouche et de ses dents, c’est vital pour notre santé et notre organisme. Colgate nous le rappelle à travers une campagne digitale lancée ce mois-ci pour sensibiliser les Marocains à l’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire. Au programme des ateliers en ligne et des conférences pour tout savoir sur la santé buccale !

Les caries sont un fléau bien connu des Marocains. Une récente étude menée dans le Royaume dévoile que ces infections buccales touchent 92% des adultes de 35-44 ans, 87% des adolescents de 15 ans et 81% des enfants de 12 ans*. Cette même étude a également révélé que la consommation annuelle des produits d’hygiène bucco-dentaire par habitant était très faible par rapport à la région Afrique du Nord et Moyen Orient : (55ml par habitant par an, soit à peine un tube de dentifrice par an pour les Marocains, contre 186 ml par habitant et par an pour la région MENAT**). La consommation de brosses à dents quant à elle est de 0.4 unités / personne*** sachant que les médecins dentistes recommandent de changer de brosse à dents tous les trois mois.

Face à ce constat dramatique, Colgate a décidé d’agir en lançant une campagne de sensibilisation de grande envergure pour inciter la population marocaine à prendre soin de leurs dents et de leur gencive. Car si nous savons qu’une bonne hygiène bucco-dentaire est primordiale pour prévenir les infections buccales, elle était également essentielle au bon fonctionnement de notre organisme et de tout notre corps. Cela passe par un brossage de dents 3 fois par jour, après chaque repas mais également avec des bains de bouches réguliers pour nettoyer la langue et les joies.

Lancée en ce début de printemps, cette campagne digitale baptisée « Commencer Fort, Rester Fort » prend la forme de Master Class organisées durant plusieurs semaines durant lesquelles des conseils seront prodigués par des médecins dentistes. Objectif ? Informer sur les facteurs de risques qui sont essentiellement dus à un manque d’hygiène orale ou une alimentation riche en sucre. Ainsi de nombreux thèmes seront abordés, à savoir : l’alimentation, le brossage de dents efficace, les gestes à adopter par les enfants dès leur plus jeune âge, ou encore, des visites régulières chez leur médecin dentiste.

Cet évènement à caractère préventif s’inscrit dans le plan d’action de Colgate en termes d’éducation et de sensibilisation du citoyen marocain à l’hygiène orale et alimentaire.

A ce jour, la prévention demeure la meilleure solution pour lutter contre les infections bucco-dentaires. Il est donc important de continuellement promouvoir et inculquer les bons réflexes pour une meilleure hygiène bucco-dentaire, et cela, dès le plus jeune âge.

(*) Enquête épidémiologique de 2012 du Ministère de la Santé du Maroc

(**) MENAT : Middle East North Africa Turkey / Afrique du Nord Moyen orient Turquie

(***) Enquête sur la consommation annuelle de dentifrices et brosses à dents en Maroc – 2018 – Nielsen

Pour en savoir plus sur le programme d’éducation pour la santé bucco-dentaire Colgate Bright Smiles, Bright Futures, rendez-vous sur http://www.colgatebsbf.com.