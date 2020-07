Casablanca: grosse panne d’électricité dans plusieurs arrondissements, le tramway à l’arrêt

Une panne généralisée d’électricité s’est produite à Casablanca, à 6h26 ce mercredi 8 juillet avec des répercussions sur le trafic du tramway et sur de nombreuses installations.

Plusieurs quartiers entiers de la ville de Casablanca ont été touchés par une panne d’électricité ce mercredi. La Lydec, qui gère la distribution d’eau et d’électricité dans la ville explique que l’incident s’est produit à 06h26 et a été causé par «une perturbation technique des lignes très haute tension alimentant les 3 postes-source de Lydec (Ouled Haddou, ADE et Dar Bouazza).»

Cette perturbation a provoqué à son tour «la coupure de plus de 1.000 postes de distribution publique, alimentant plus de 200.000 clients Basse Tension». «L’interruption de l’alimentation électrique a touché notamment les quartiers de Ain Chock, Californie, une partie de Ben Msick, Maarif, Anfa, Centre-ville, Hay Hassani», explique l’agence dans un communiqué.

Mercredi 8 juillet à 06h26, un incident est survenu au niveau du réseau d’électricité Moyenne Tension de Lydec en… Posted by Lydec on Wednesday, 8 July 2020

La Lydec affirme que des manœuvres se poursuivent pour la remise du courant de façon «progressive, en utilisant les interconnexions avec les autres postes sources de Lydec, en veillant à l’optimisation des délais de rétablissement».

Pour l’heure, l’agence a réalimenté environ 50% des clients impactés, à partir de 8 heures, poursuit-on.

⚠️نظرا لحادث على مستوى الشبكة الكهربائية (خط T1 ، T2 ، الشبكة) و ضمانا لسلامتكم ، ستتوقف حركة السير مؤقتًا (على خط T1 ،… Posted by Casa Tramway on Wednesday, 8 July 2020

Cet incident a eu perturbé également le trafic du tramway de la ville. Casa Tramway explique que cela a causé une perte d’énergie sur (la ligne T1, T2, le réseau) et donc par mesure de précaution, le trafic est momentanément interrompu sur (la ligne T1, T2, sur tout le réseau).

La perturbation de l’alimentation a causé des désagréments et des complications pour les abonnés, qui se sont réveillés dans le noir et ont rencontré des difficultés à vaquer à leurs affaires de manière normale.

Aussi, le trafic sur les deux lignes du tramway est complètement à l’arrêt, rendant encore plus ardus les déplacements dans la métropole pour de nombreux résidents.

« Tant que le courant n’est pas totalement rétabli, le trafic ne peut pas reprendre », avait affirme à la MAP une source de RATP Dev, opérateur de tramway dans la métropole.