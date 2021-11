La mosquée Assuna est en cours de démolition et avec elle une page de l’histoire de la Casablanca qui s’envole d’une manière très brutale

La mosquée «Assuna», l’une des mosquées les plus emblématiques et les plus connues de la ville, réalisée en 1968 par Émile Duhon, l’architecte de feu le Roi Mohammed V, est en cours de démolition… L’association Casamémoire n’en revient pas et se dit profondément indignée par ces travaux de destruction.

«Notre indignation est d’autant plus légitime que la mosquée Assuna constitue l’une des pierres angulaires de l’argumentaire pour l’inscription de Casablanca sur la liste indicative de l’UNESCO, la demande présentée par le Maroc pour la ville de Casablanca, comme étant une Ville du XXème siècle, carrefour d’influences », s’insurge l’association Casamémoire.

« Un acte inadmissible »

Surtout que, poursuit Casamémoire, la capitale économique était «un exceptionnel laboratoire expérimental d’architecture et d’urbanisme du XXème siècle». L’incident n’est pas minime, il ne s’agit pas d’une erreur ou d’un accident involontaire, mais d’un acte délibéré.

L’association en est convaincue et exige que toute la lumière soit levée sur cette affaire : « Nous dénonçons cet acte inadmissible envers notre patrimoine casablancais et nous demandons aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités face à la dégradation de cette partie de l’histoire de Casablanca et d’agir en urgence pour l’arrêt du chantier et pour l’ouverture d’une enquête pour désigner les responsables ».