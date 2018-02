Agenda du week-end: par ici les sorties

Après une longue semaine de travail en ce temps hivernal, H24info vous propose quelques idées pour déstresser ce week-end.

Un nouvel endroit où sortir à Casablanca

Dotée d'une vue sur l'Atlantique à couper le souffle, le restaurant-bar "La Cascade" a ouvert ses portes sur la Corniche de Casablanca. Ambiance cosy, carte gourmande, tranquillité... l'endroit ne manquera pas de vous charmer.

92, Boulevard La Corniche,

Casablanca - 0665040062

Pause théâtre

"C'est un roc!… C'est un pic! … C'est un cap!… Que dis-je, c'est un cap?… C'est une péninsule!" L'Institut français de Casablanca sort ses classiques ce samedi 3 février avec la mise en scène de la célèbre comédie "Cyrano de Bergerac" d'Edmond Rostand. Ne vous faites pas souffler les réponses et venez profiter du spectacle. Prix d'entrée: 60 dirhams.

121, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca - 0522779870

Finir le week-end en rythme

Les habitués vous le diront, finir son week-end sur du hip-hop au "Theatro" de Marrakech permet de mieux commencer sa semaine. Ce mouvement culturel né dans le Bronx saura vous faire danser toute la nuit.

Rue Ibrahim El Mazini, Casino de Marrakech, Marrakech - 0664860339

Rabat aux couleurs du pays du Soleil levant

Le Mega Mall de Rabat accueille, à partir du 4 février, le festival SHOTAKU, destiné non seulement aux amoureux, mais également aux profanes du Japon et de sa culture. Au programme, des tournois de jeux vidéo, une animation, un concours de «Cosplays», une démonstration d'arts martiaux et plein d'autres activités raviront les visiteurs.

Avenue Mohamed VI, Rabat - 0537757575