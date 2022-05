La circulation sera suspendue provisoirement entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur de la Ville Verte de Bouskoura, jeudi et vendredi, en raison de travaux de dépose d’une passerelle piétons.

La Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute Casablanca – Berrechid que l’ancienne passerelle piétons, située au niveau du PK1 (entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur de la Ville Verte), sera déposée pendant la nuit du jeudi 26 mai 2022 à 22h00 jusqu’au vendredi 27 mai 2022 à 6h00 et ce, dans le cadre des travaux des triplements de l’autoroute Casablanca – Berrechid.

Lire aussi. Travaux: l’autoroute Casablanca-Berrechid fermée mercredi prochain

Par conséquent, la circulation sera suspendue provisoirement entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur de la Ville Verte, fait savoir ADM dans un communiqué. Dans le sens Berrechid – Casablanca, la circulation sera suspendue à partir de 22h du 26 mai jusqu’à 06h du matin du 27 mai, alors que dans le sens Casablanca – Berrechid, elle sera suspendue à partir de 02h jusqu’à 03h du matin du 27 mai.

Les itinéraires alternatifs sont définis comme suit:

– Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Casablanca sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de la Ville Verte et d’emprunter la Route Provinciale 3011 et la voirie de la Ville Verte à destination de Casablanca ;

– Les usagers en provenance de Rabat et d’El Jadida et à destination de Berrechid sont priés de quitter l’autoroute via l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart), et d’emprunter la voirie urbaine de la Ville Verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur de la Ville Verte ;

– Les usagers en provenance de Casablanca et à destination de Berrechid sont priés d’emprunter l’autoroute de contournement de Casablanca via le nœud de Sidi Maarouf et de quitter celle-ci par l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart), et emprunter ensuite la voirie urbaine de la Ville Verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur de la Ville Verte.