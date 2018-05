ADM: des "Ninja Tech" pour l’inspection des ouvrages d'art

La Société nationale des autoroutes du Maroc a annoncé, mardi, la remise à trois de ses cadres d'un diplôme d’expertise qui sanctionne leur formation réussie à la méthode japonaise "Ninja Tech" relative aux techniques d’accès et d’inspection des ouvrages d’art.

La méthode "Ninja Tech" a été enseignée aux cadres d’ADM à l’issue d’une formation qualifiante de haut niveau qui a duré plusieurs mois au Japon, indique ADM dans un communiqué.

La formation dispensée aux cadres d'ADM par des experts sur des cas concrets d'ouvrages d'art japonais et marocains, s’inscrit dans le cadre d’une convention de transfert de technologie qui a été signée en juillet 2015 entre ADM et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Le choix du Japon pour pérenniser les ouvrages d’art au Maroc s’explique par la pertinence du modèle nippon. Ce dernier fait en effet référence dans le monde, puisqu’il rend obligatoire l’inspection des ouvrages d’art au minimum une fois tous les cinq ans, ajoute la même source.

Désormais et grâce à cette formation, les cadres d’ADM sont en mesure de réaliser seuls l’inspection des ouvrages d’art sur les autoroutes marocaines et, à moyen terme, d'offrir ce service aux autres gestionnaires d'infrastructures au Maroc et en Afrique.