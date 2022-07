Abdellatif Zaghnoun, que le Roi Mohammed VI a nommé, mercredi, Directeur général de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics, est né en 1958 et diplômé de l’École Mohammadia des ingénieurs.

Zaghnoun a entamé sa carrière à l’OCP où il a occupé notamment le poste de Directeur du Pôle Mines et a été membre du comité exécutif du groupe.

Il fut le Directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) de 2004 à 2010, avant d’être nommé Directeur Général à la Direction Générale des Impôts (2010-2015).

Depuis 2015, Il a occupé le poste de Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Zaghnoun est marié et père de trois enfants.