Vidéo. Cartier dévoile sa nouvelle campagne pour La Santos

Cartier dévoile sa nouvelle campagne Santos de Cartier: un film de 60 secondes réalisé par Seb Edwards qui met en scène Jake Gyllenhaal et nous mène au-delà du réel. Un hommage à l’aviateur Alberto Santos-Dumont dont le film célèbre l’audace, le goût du frisson et l’insatiable désir de toujours aller plus loin.

Le film s’inspire du personnage d’Alberto Santos Dumont. Ami de Louis Cartier, cet aviateur pionnier, passionné du ciel, n’aura, sa vie durant, qu’un seul désir: repousser les frontières du possible et réaliser son rêve.

Un rêve sans limite retranscrit en 60 secondes à travers le frisson de l’émerveillement et la quête quasi mystique d’une élévation. Pour traduire en images cet état d’esprit libre, audacieux, mû par le désir de dépasser les contingences du réel et atteindre l’inconnu, Cartier s’est adressé à Seb Edwards, réalisateur anglais formé à New York, auteur de nombreuses campagnes remarquées.

«J’ai voulu créer un paysage onirique à la Fellini qui puisse retranscrire l’idée du frisson selon Cartier, de la manière la plus immédiate possible. J’avais envie de capturer et de retranscrire l’état d’esprit d’Alberto Santos Dumont, son obsession pour le vol, la vitesse et le danger. J’aime imaginer à quoi peuvent ressembler ses rêves… et accéder à des images fantastiques, à une sorte d’abstraction onirique…», explique Seb Edwards.

Seb Edwards apporte à la campagne de Cartier sa signature puissante, son esthétique exceptionnelle et une poésie nourrie de légendes et de références. Avec l’acteur et producteur Jake Gyllenhaal, la collaboration artistique a été intense et enrichissante. La légende Santos de Cartier n’a pas fini de nous faire planer.