Véritable star internationale de la cuisine japonaise, Chef Masaharu Morimoto revient au Fairmont Taghazout Bay du 13 au 15 mai, autour d’une soirée privée, de Masterclass et de dîners festifs au restaurant Morimoto Taghazout Bay.

C’est dans le cadre exceptionnel du Fairmont Taghazout Bay que la Star de Iron Chef invite sa clientèle pour trois soirées qui s’annoncent riches en découvertes, les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai.

Au programme du vendredi, un dîner exclusif Omakase avec Chef Morimoto. C’est en effet dans l’intimité de l’une des somptueuses villas Signature que le Chef Morimoto accueillera ses clients le temps d’un dîner exclusif en tête à tête.

Un menu spécial sera concocté par le Chef et présenté aux convives, avec une dégustation de plats savoureux tous inspirés de la carte du restaurant Morimoto Taghazout Bay.

Samedi 14 mai, un spécial Masterclass sera organisé avec le Chef Morimoto. L’occasion de s’initier à la cuisine asiatique et découvrir un savoir-faire et des techniques particulières qui vous permettront de maîtriser vous quelques recettes très pratiques.

Au menu de ce Masterclass avec le Chef Morimoto : comment bien rouler votre sushi, préparer un menu à la maison digne d’une grande table, ou encore maîtriser l’art du cocktail avec un making-of de l’un des célèbres cocktails Signature by Morimoto Taghazout Bay.

Enfin, pour clore en beauté les soirées du week-end, rendez-vous au restaurant Morimoto pour un dîner festif en présence du Chef pour une série d’expériences culinaires hors du commun.

Ambassadeur de la cuisine et de l’Art de vivre japonais, le Chef Morimoto allie savoir-faire et modernité pour mettre en place son concept unique de gastronomie japonaise raffinée. Parmi ses plats signatures, le Tartare Toro, le Hamashi Tacos, le Ishiyaki Buri Bop, ou encore le fameux Black Cod permettant de découvrir la précision des cuissons et l’innovation du Chef. Un style de cuisine audacieux et innovant, inspiré des traditions culinaires japonaises et du savoir-faire américain. Une cuisine tout en finesse à (re)découvrir dans le superbe cadre de la baie de Taghazout. Entre océan atlantique et montagnes, le Fairmont Taghazout Bay s’inspire de l’Art-de-vivre local pour créer des expériences mémorables à ses clients, et répondre à leurs désirs de voyage et de découverte.

Grâce à son emplacement pieds dans l’eau, à quelques mètres seulement des premières vagues de la plage de Taghazout, le Fairmont Taghazout Bay offre un éventail d’activités et promet à sa clientèle une évasion d’exception.

Ce véritable joyau balnéaire est une invitation à la détente avec son positionnement « Wellness », et offre également des ambiances festives à travers ses adresses chics et vibrantes.

. Dîner privatif à la villa – vendredi 13 Mai à partir de 20h30 . Prix : 1550 MAD par personne

. Masterclass avec Chef Morimoto – Samedi 14 Mai à partir de 18h00. Prix : 1450 MAD par personne incluant le dîner

. Dîner festif – Samedi 14 Mai à partir de 20h30 , prix : 750 MAD par personne

. Dimanche 15 Mai à partir de 20h30 au Morimoto Taghazout Bay. A la carte

Km 17, Route d’Essaouira Station Touristique, Taghazout Tél.: 05 28 28 28

Plus d’infos: www.fairmont.com