La superstar Marocaine, Hatim Ammor , célèbre pour ses chansons pop aux millions de vues sur YouTube vient d’être choisie pour incarner le nouveau visage de la marque Oppo au Maroc.

C’est en marge du lancement de son dernier …. que la marque de smartphone Oppo a annoncé son association avec le chanteur pop Hatim Ammor. À propos de cette nouvelle collaboration, l’interprète de « Aalach Ya Lil » déclare être «heureux d’avoir été choisi pour représenter une marque technologiquement aussi créative et artistique qu’Oppo».

C’est principalement cette vision qui lie OPPO au chanteur Hatim Ammor qui, lui aussi, véhicule les valeurs du partage, de l’amour et de l’émotion via ses chansons. Le chanteur, aussi connu pour ses divers styles musicaux, s’apprête à lancer un nouvel album qui sera chanté en différentes langues incarnant ainsi la mixité et la diversité qui sont des valeurs essentielles pour la marque.

La collaboration entre OPPO et Hatim Ammor se traduit au travers de plusieurs actions, notamment la présentation du tout nouveau OPPO Reno5. Le chanteur a d’ailleurs participé à la création de contenu artistique pour la marque et n’a pas hésité à collaborer autour d’un nouveau titre intitulé « Allo Les Amis », une chanson inédite qui véhicule un beau message de partage en famille et entre amis.

Les fans sauront L’association entre OPPO et Hatim Ammor, le nouvel ambassadeur local, ne s’arrête pas là et vous sera dévoilée dans les prochains mois via plusieurs autres actions et surprises.