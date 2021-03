En ces douces journées de printemps, les propositions de randonnées foisonnent sur les réseaux sociaux allant de 150 à 500 DH la journée. Plusieurs associations ou agences de voyage proposent des découvertes aux citadins stressés et cloîtrés dans leurs habitations toute la semaine. Le temps d’un week-end les jeunes et moins jeunes se retrouvent pour une randonnée dans le but de lâcher prise, se reconnecter avec la « terre nourricière » et la nature qui s’est bel et bien réveillée après l’hiver.

Des randonnées pédestres, à vélo, en montagne ou tout simplement des marches au bord de mer, les citadins branchés n’ont que l’embarras du choix, ces moments passés en osmose avec la nature sont de plus en plus tendance chez les personnes en manque de calme et sérénité.

Plusieurs études et recherches scientifiques ont aujourd’hui démontré les bienfaits de l’exercice et du temps passé au sein de la nature. Le contact avec la terre, l’air et les arbres réduit la rumination, favorise la résolution des problèmes de façon créative, permet de se concentrer et stimule l’intelligence, entre autres bienfaits.

La randonnée permet, entre autres, de renouer avec la nature et de découvrir de nouveaux horizons et surtout sortir des sentiers battus. Alors, marchons !