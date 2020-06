Rencontre avec BSH Électroménager Maroc, la PME où il fait bon travailler

L’entreprise BSH Maroc, spécialisée dans l’électroménager en Europe vient de recevoir le prix du meilleur employeur au Maroc en 2020 dans la catégorie petite et moyenne entreprise. Pour connaître les clefs de ce succès, nous sommes partis à la rencontre de leur top management : James Novinsky, Directeur Général et Amine El Boury Directeur Général Délégué.

H24 : Pouvez-vous présenter votre entreprise et son secteur en quelques mots ?

BSH Maroc : BSH Electroménager (filiale du groupe BOSCH) est le premier fabricant d’électroménager en Europe et l’un des leaders mondiaux du secteur. Le groupe développe des appareils électroménagers reconnus pour leurs performances, leur design, leur efficacité énergétique. Son portefeuille de produits couvre toute la gamme des appareils électroménagers modernes.

Le groupe Bosch est entré sur le marché marocain de l’électroménager pour la première fois en 2008 à travers la société BSH Maroc, spécialisée uniquement dans la distribution et la commercialisation de l’électroménagers avec un positionnement fort dans les familles du froid, du lavage et de la cuisson.

BSH électroménagers Maroc compte aujourd’hui un réseau de six showrooms couvrant tous les villes stratégiques du pays.

H24 : Votre entreprise a été certifiée « Meilleur Employeur » en 2020. Que représente cette nomination pour vous et votre équipe ?

BSH Maroc : C’est d’abord une fierté et une reconnaissance de tous les efforts que l’entreprise a su déployer en matière de ressources humaines et de RSE. Par ailleurs, nous sommes convaincus, que cette distinction va renforcer notre marque employeur vis-à-vis de nos différentes cibles, et accroître le sentiment d’appartenance de nos employés.

Notre participation au programme « meilleur employeur » nous a permis de nous comparer aux meilleures structures du Royaume, et d’identifier à la fois nos points forts et nos points faibles. Cette analyse et comparaison vont également nous permettre de nous améliorer et par conséquent de progresser et ce, pour le bien de l’entreprise et nos collaborateurs.

H24 : Selon vous, quels sont les éléments qui vous ont permis de vous distinguer sur le plan RH ?

Tout d’abord, nous sommes convaincus que pour attirer, fidéliser et renforcer les compétences de notre capital humain, nous devons nous baser sur plusieurs éléments, à savoir : la politique de recrutement et de carrière (notamment à travers des formations et du coaching), le processus d’accueil et d’intégration, une gestion administrative efficace, la rémunération et des avantages complémentaires. Nous sommes également persuadés que l’environnement de travail joue un rôle fondamental dans le bien-être des employés. Plus les salariés se sentent chez eux, meilleurs sont leurs résultats. Pour y contribuer, nous avons aménagé des locaux agréables, et sains avec des espaces de divertissement, de repos et de détente.

La gestion des rapports humains est également essentielle à la vie de l’entreprise. L’organisation des team buildings favorise par exemple la communication entre salariés et assoit la culture d’entreprise.

Enfin, BSH Maroc adopte une stratégie de communication interne proactive et transparente entre les managers et l’ensemble des employés afin de les aider à faire le lien entre la stratégie business et leurs besoins individuels de développement.

H24 : Quel message souhaiteriez-vous véhiculer auprès des personnes qui souhaitent rejoindre votre entreprise ?

BSH Maroc : Chez BHS Maroc, nous souhaitons valoriser les carrières en facilitant le quotidien et permettre à nos salariés, qu’ils soient débutants ou expérimentés, de donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons un environnement de travail convivial et inspirant et des conditions de travail stimulantes. Mais aussi un parcours professionnel unique et des opportunités d’évolution multiples. Par ailleurs, chaque employé bénéficie d’un parcours d’intégration personnalisé au sein de son équipe mais également de tous les outils

H24 : le mot de la fin ?

BSH Maroc : Nous tenons à remercier le programme « Best employer » de nous avoir fait vivre cette expérience très importante en se comparant à l’une des meilleures entreprises du pays dans une atmosphère de compétitivité loyale et bénéfique à tous les participants.

C’est ainsi avec un grand honneur et aussi un grand sens de responsabilité que nous avons reçu le prix du meilleur employeur pour l’année 2020.

Cette récompense est un coup de projecteur que nous comptons bien utiliser pour renforcer notre marque employeur vis-à-vis nos différentes cibles et ainsi réaliser nos objectifs futurs.

De la part de tous l’équipe de BSH Electroménagers, nous vous prions de bien recevoir, nos sincères remerciements et meilleurs vœux de réussite pour les prochaines éditions.