La labélisation Posi-Check renouvelée pour l’ensemble des hôtels du Groupe Kenzi

Afin que les hôtels puissent rester ouverts et continuer à accueillir des clients, ceux-ci sont régulièrement soumis à des contrôles liés à la mise en place et au respect des protocoles d’hygiène et de sécurité. Un audit passé haut la main pour le Groupe Kenzi Hotels qui a maintenu sa labélisation Posi-Check.

Pour s’adapter aux nouvelles normes imposées par la crise liée au coronavirus, le Groupe Kenzi Hotels avait fait appel il y a quelques mois à Cristal International Standards, leader mondial dans les systèmes et les services pour les labels de qualité, la gestion des standards et des risques associés, pour aider à la prévention de la propagation du virus. Suite à ça, le groupe avait obtenu la labélisation Posi-Check, une solution d’audit conçue pour formuler une réponse efficace aux infections transmissibles dans les hôtels et restaurants du monde entier, pour l’ensemble de ses 10 établissements, répartis dans les villes de Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, Ouarzazate et Er-Rachidia. Ceci étant, le maintien du certificat est aussi important que son obtention. Mais grâce à des efforts continus, le Groupe Kenzi a réussi à renouveler le 7 septembre dernier son certificat de labélisation suite à l’audit effectué tous les deux mois. Cette visite a montré une maitrise totale des risques de propagation des infections et des maladies pour la sécurité des clients et collaborateurs. Le groupe a d’ailleurs été félicité pour cette progression et ce bon niveau d’hygiène.

Des mesures strictes

Parmi les mesures sanitaires mises en place par les différents établissements du Groupe Kenzi, on note un nettoyage quotidien par nébulisation dans tout l’hôtel, la distanciation sociale, le port du masque obligatoire dans l’hôtel pour les collaborateurs et les clients, la mise à disposition de distributeurs de gel hydro-alcoolique, la prise de température systématique, un protocole de nettoyage strict dans les chambres, la possibilité d’accéder aux différentes cartes et menus des restaurants via QR Codes, des procédures d’enregistrement à l’arrivée et départ simplifiées ou encore la désinfection des comptoirs et équipements de la réception après chaque client. Pour assurer le respect de ces différentes mesures, le personnel est sensibilisé et formé en continu afin de répondre aux standards de qualité de « Cristal International Standards » et ainsi offrir une protection totale à l’ensemble des collaborateurs et visiteurs. De quoi permettre aux clients de se sentir protégés et de pouvoir profiter au mieux de leur séjour.

https://www.youtube.com/watch?v=NgeTKWpFb8s&feature=youtu.be

Plus d’infos : www.kenzi-hotels.com