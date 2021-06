Fidèle à son image de banque avant-gardiste et citoyenne, CIH BANK innove à nouveau en proposant une offre bancaire 100% gratuite à tous ceux qui souhaitent ouvrir un compte via l’application CIH Mobile. Explications.

Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, les banques rivalisent d’ingéniosité lorsqu’il s’agit d’offres commerciales. La preuve avec la CIH BANK qui nous donne une bonne raison d’ouvrir un compte via son application mobile : l’établissement bancaire propose un service bancaire gratuit à vie à tous les particuliers ouvrant un compte en ligne.

Ce concept novateur confirme la stratégie et la philosophie du groupe CIH BANK de devenir une banque à la fois accessible et moderne grâce à l’utilisation des nouvelles technologies et la gratuité de ses services. Toujours à l’écoute des nouveaux usagers de ses clients, CIH BANK met en place ce dispositif commercial et technologique pour permettre aux particuliers d’ouvrir leur compte bancaire à distance, en toute sécurité, suivant un parcours totalement digitalisé sur l’application CIH Mobile.

Dans une démarche de dématérialisation, CIH BANK permet également aux futurs clients de déposer leur spécimen de signature en ligne afin de compléter l’ouverture de leur compte. Le client a également la possibilité de choisir l’offre la plus adaptée à son profil.

À la fois simple, sécurisé et intuitif, le nouveau service d’ouverture de compte en ligne sur l’application CIH Mobile n’exige aucun versement initial et n’est soumis à aucune condition de revenu. Les données du client sont collectées et traitées conformément aux directives de Bank Al Maghrib et dans le respect des dispositions de la loi de protection des données personnelles.