Les changements climatiques progressent de manière exponentielle, a prévenu lundi à Bonn, Patricia Espinosa, patronne sortante de l’ONU-climat, en appelant à faire avancer plus rapidement les négociations sur le climat.

Les représentants de près de 200 pays sont réunis pour 11 jours de « session intermédiaire » à Bonn, siège de l’agence spécialisée onusienne, pour tenter de concrétiser l’ambition affichée il y a six mois, lors de la COP26 de Glasgow.

« La conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques de Bonn a débuté aujourd’hui, afin de préparer le terrain pour la réussite de la COP 27 à Charm el-Cheikh, en Égypte », souligne ONU Climat dans un communiqué.

À Bonn, « les gouvernements se concentreront sur les travaux dans les domaines clés que sont l’atténuation, l’adaptation, le soutien aux pays en développement – en particulier le financement – et les pertes et préjudices », précise la même source.

S’adressant aux délégués lors de l’ouverture des sessions de Bonn, Mme Espinosa a relevé que « nous avons besoin de toute urgence d’interventions et de décisions au niveau politique dans chacun de ces domaines afin de parvenir à un paquet équilibré ».

Lire aussi: UA: le Maroc pour une alliance africaine dans la lutte contre les changements climatiques

« Ce faisant, nous enverrons un message clair au monde entier, à savoir que nous allons dans la bonne direction », a-t-elle poursuivi.

La principale responsable d’ONU climat a averti que « les changements climatiques progressent de manière exponentielle », notant qu’ « alors que le monde est actuellement en passe de plus que doubler l’objectif de 1,5 Celsius de l’Accord de Paris d’ici la fin du siècle, il est urgent de relever les ambitions pour éviter les pires impacts des changements climatiques, et des actions et progrès immédiats sont nécessaires à Bonn ».

« Nous devons faire avancer ces négociations plus rapidement. Le monde l’attend. Il sait que si les nations se sont engagées à atteindre l’objectif de 1,5 degré Celsius fixé par l’Accord de Paris, cet engagement implique une action accélérée et une ambition climatique accrue », a-t-elle plaidé.

Et de poursuivre : « il n’est pas acceptable de dire que nous traversons une période difficile : ils savent que les changements climatiques ne sont pas un sujet que nous pouvons nous permettre de repousser dans notre calendrier mondial ».

Dans un discours empreint d’émotion, Patricia Espinosa a annoncé la fin de son mandat après six ans à la tête du secrétariat de la CCNUCC (ONU Climat). Elle a imploré les délégués de continuer à soutenir le travail du secrétariat et le multilatéralisme inclusif, qui englobe le travail de toutes les parties prenantes clés pour faire face au changement climatique.