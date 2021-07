Lors de la conférence de presse, tenue depuis le Caire hier, M. Mohamed Ramses Arroub Président Directeur Général de Wafa Assurance et Mme Abeer Helmy Saleh Directeur Général de Wafa Life Insurance Egypt, ont annoncé le lancement officiel de l’activité de la filiale Egyptienne. Ce lancement fait suite à l’octroi en août 2020, de l’agrément pour opérer dans les branches Santé long terme et Vie, par le Financial Regulatory Authority (FRA).

Filiale détenue à 100% par Wafa Assurance et dotée d’un capital social de 150 millions de livres égyptiennes (environ 87 millions de dirhams), Wafa Life Insurance Egypt a une proposition de valeur centrée sur :

– La protection et la valorisation de l’épargne des assurés,

– La protection de la santé,

– Le déploiement de l’offre d’assurance inclusive Taamine Iktissadi.

A l’instar de Wafa Assurance Maroc qui a entamé avec succès sa transformation digitale, Wafa Life Insurance Egypt utilisera le digital comme levier afin d’assurer des parcours clients simplifiés et une haute qualité de service. Le Groupe ambitionne également de déployer l’offre d’assistance à destination du marché égyptien et de la diaspora et de s’appuyer sur les compétences de la filiale égyptienne pour son expansion dans les pays anglophones africains.

Pour rappel, Wafa Assurance est présente actuellement dans 6 pays africains à travers 10 compagnies. Cette présence lui permet d’adresser 39% du marché de l’assurance africain hors Afrique du Sud avec l’ambition d’atteindre un taux de couverture de 65% à horizon 2025 à travers l’implantation dans une dizaine de pays africains.