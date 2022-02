Le directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, a tenu, vendredi à Dublin, une rencontre avec le Top management de la compagnie aérienne Ryanair.

« Après Paris et Londres, la Task Force ONMT fait escale à Dublin, fief de Ryanair, afin d’y rencontrer le Top Management de la compagnie, notamment Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair », indique un communiqué de l’Office.

Pour l’Office, il s’agit d’un déplacement hautement stratégique, souligne la même source, rappelant que Ryanair, étant un partenaire majeur de la destination Maroc, constitue l’un des principaux acteurs de l’activité aérienne du Royaume.

« Aujourd’hui, nous avons pu reconfirmer avec force notre partenariat avec Ryanair, première compagnie européenne. La reprise imminente de la programmation de la compagnie sur ses différentes destinations marocaines aura donc un fort impact sur l’ensemble de l’écosystème touristique national », souligne M. El Fakir, cité dans le communiqué.

Pour la saison été 2022 (avril-octobre 2022), la compagnie irlandaise compte finaliser sa programmation marocaine avec une capacité qui dépassera de plus de 50% celle de la même période de 2019. La capacité en sièges sera donc en croissance sur la destination.

La compagnie connecte le Maroc depuis 51 aéroports européens vers 10 destinations marocaines, et représente un acteur de premier plan pour le développement des lignes point à point Europe-Maroc, avec plus de 117 routes.

Avec plus de 2,5 millions de sièges par an et un tiers des parts de marché de l’aérien sur le Maroc (chiffres 2019 avant crise sanitaire), la compagnie est leader en termes de capacité sièges sur la destination (hors hub de Casablanca).

De plus, Ryanair avait ouvert une base aérienne à Agadir à la suite d’un partenariat ratifié avec l’ONMT, permettant à la compagnie de baser deux avions et impliquant une injection massive de capacité en sièges vers Agadir.

Ainsi, l’étape irlandaise de cette tournée de consolidation commerciale et de communication, entamée cette semaine par le directeur général de l’Office auprès des principaux marchés stratégiques du Maroc confirme la dynamique enclenchée, en vue du retour en première ligne de la destination Maroc dans le radar des prescripteurs internationaux, conclut le communiqué.