TGCC, le leader marocain de la construction, a obtenu vendredi le visa de l’AMCC pour une introduction à la bourse de Casablanca.

TGCC SA a obtenu, ce vendredi 19 novembre, le visa de l’Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC) pour une introduction à la bourse de Casablanca sous la référence VI/EM/031/2021, indique le gendarme de bourse sur son site internet.

D’un montant global maximal de 600 millions de dirhams, l’opération sera réalisée à travers une augmentation de capital et une cession d’actions, indique la même source.

Le nombre de nouvelles actions à émettre et le nombre maximal d’actions à céder s’élèvent tous deux à 2.205.890 actions. La période de souscription s’étalera sur la période du 29 novembre au 3 décembre 2021 à 15h30 inclus.

Les actions de TGCC SA seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement. Un prospectus visé par l’AMMC est disponible sans frais sur le site de l’AMMC : http://www.ammc.ma , sur le site de la Bourse de Casablanca : http://www.casablanca-bourse.com ainsi que sur le site de TGCC : https://www.tgcc.ma/.

Acteur global dans les travaux industriels publics et du bâtiment, TGCC (Travaux Généraux de Construction de Casablanca) construit depuis 30 ans des bâtiments dans plusieurs secteurs: hôtelier, commercial, industriel, administratif ou encore résidentiel.

Avec plus de 8 000 collaborateurs au Maroc et en Afrique subsaharienne, l’entreprise s’impose aujourd’hui en tant que leader national et compte à son actif plus de 1000 projets et ouvrages d’envergure réalisés.