Quelque 1.496 personnes devraient bénéficier du programme « Awrach », au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah au titre de l’année 2022.

Le Conseil préfectoral de Tanger-Assilah a lancé le 2e appel à projets dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers généraux temporaires du programme « Awrach », qui fait l’objet d’une convention de partenariat avec le ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, visant à créer des emplois directs dans le cadre de ces chantiers.

Dédié aux associations et coopératives désirant réaliser les chantiers approuvés par la commission provinciale, cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme “Awrach” au niveau de la préfecture, et ce conformément aux Hautes orientations royales visant à promouvoir le développement économique et social, et à valoriser l’élément humain.

Ces chantiers visent à assurer l’insertion des personnes, qui ont des difficultés à accéder au marché d’emploi ou ceux qui ont perdu leur travail à cause de la pandémie de la Covid-19, et à encadrer et former les bénéficiaires, afin de renforcer leurs compétences et de les préparer à s’insérer sur le marché du travail.

Dans ce cadre, 918 chantiers ont été identifiés au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah, et font l’objet de cet appel à projets. Ils concernent les domaines social, de l’environnement, les eaux et forêts, l’artisanat, l’animation sportive et socioculturelle, et de l’enseignement.

La candidature doit comprendre les dossiers juridique et technique, qui regroupent les certificats résumant l’expérience de l’association/coopérative sur le sujet du chantier, et la fiche relative aux ressources humaines et techniques, ainsi qu’un plan d’action détaillé sur la durée de chaque phase du chantier, du personnel engagé et leur durée de travail.