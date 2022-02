Capgemini Engineering Maroc, filiale du groupe Capgemini depuis l’acquisition d’Altran en 2020, figure cette année parmi les meilleurs employeurs au Maroc pour l‘excellence de ses pratiques Ressources Humaines et Capital Humain.

Capgemini Engineering Maroc vient d’entrer dans le club fermé des “Top Employer en 2022”. Elle fait partie des huit entreprises qui ont obtenue cette année cette distinction décernée à l’issue d’un audit indépendant mené par le «Top Employers Institute». Il s’agissait d’évaluer plus de 400 pratiques en matière de RH & Capital Humain. Seulement 1.850 entreprises dans le monde ont pu atteint ce niveau.

Dans un communiqué, Capgemini Engineering Maroc affirme avoir mis tout en œuvre pour attirer et développer les meilleurs talents. «Et, cette certification Top Employer récompense la priorité donnée dans l’accompagnement de chaque collaborateur dans le développement de sa carrière afin de positionner l’entreprise parmi les plus attractives au Maroc», se réjouit le groupe.

Les recrutements de Capgemini Engineering Maroc ont fortement progressé en 2021 atteignant 750 nouveaux collaborateurs, en majorité des jeunes diplômés en ingénierie et technologie. Des jeunes talents qui travaillent sur des projets pour le compte de clients des secteurs de l’automobile, du ferroviaire, de l’aérien, ou encore des sciences de la vie, opérant dans 13 pays.

«Capgemini Engineering Maroc favorise le développement continu de ses talents avec plus de 13 000 heures de formation dispensées à ses 2 100 collaborateurs, en technologie, management ou développement personnel et, plus de 711 certificats octroyés, en 2021, en présentiels ou à distance, avec, par exemple, des contenus issus d’universités mondiales prestigieuses à travers la plateforme de e-learning du groupe Capgemini», déclare Mouna Benazzou, secrétaire générale, Capgemini Engineering Maroc.

Le leader de l’ingénierie Capgemini Engineering Maroc a également mis en place un environnement de travail flexible grâce au télétravail généralisé, et inclusif notamment en termes de parité et d’égalité hommes femmes. Capgemini Engineering Maroc compte, en effet, 44% de femmes parmi ses talents en grande majorité des ingénieures et scientifiques et a reçu un certificat d’excellence en matière d’égalité professionnelle en mars 2021.

«Chez Capgemini, les talents sont à la source de notre succès. Recevoir cette reconnaissance est un témoignage du professionnalisme, de l’expertise et de la forte implication que nos collègues apportent chaque jour. Elle récompense une stratégie RH innovante basée sur la diversité des talents, le développement continu de leurs compétences ainsi que notre détermination à leur offrir des carrières passionnantes et un cadre de travail épanouissant», commente Idriss Elasri, Managing Director Capgemini Engineering Maroc et président du Morocco Capgemini Country Board.