Le patron du géant russe des métaux Nornickel, Vladimir Potanine, a déclaré lundi que son groupe cherche à resserrer ses liens avec des pays amis dont le Maroc.

Potanine, qui est l’un des plus riches oligarques russes, a déclaré à l’agence Reuters que les sanctions occidentales contre l’économie russe contraignent son groupe à retravailler sa stratégie et à resserrer ses liens avec des pays comme la Chine, la Turquie et le Maroc.

Le «roi du nickel» comme on le surnomme a déclaré à la télévision russe RBC que l’impact des sanctions «n’affecte pas directement la vie de l’entreprise, sa survie, mais bien sûr, cela limite ses capacités, y compris financières, et le développement des marchés sur lesquels elle est traditionnellement présente», selon la même source.

«Il est plus difficile de les garder, et les nouveaux sont chers à gagner. Nous devons faire face à tout cela», a ajouté le directeur général et le plus grand actionnaire de Nornickel, détenant 36% via son holding Interros.

Les commentaires de Potanin n’ont pas été clairs sur la façon dont les sanctions occidentales relatives à la guerre en Ukraine affectent une entreprise d’importance stratégique pour l’économie russe et les marchés mondiaux des métaux.

À plus forte raison que Nornickel n’est pas directement visée par les mesures et que Potanine a la particularité d’échapper aux sanctions occidentales malgré sa proximité avec le Kremlin.

Seuls l’Australie et le Canada l’ont inscrit sur leurs listes. Une partie de l’explication se trouve dans le parcours de cet homme de 61 ans.