Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a indiqué lundi que la Commission des investissements a approuvé, depuis le début du mandat actuel, 84 projets de conventions et d’avenants, pour un montant total de 67,6 milliards de dirhams (MMDH), permettant la création de 10.250 emplois directs et 33.418 emplois indirects.

En réponse à une question centrale sur « la politique adoptée pour la promotion de l’investissement » lors de la séance mensuelle consacrée aux questions orales adressées au chef du gouvernement à la Chambre des représentants, Akhannouch a souligné qu’au regard de la conjoncture actuelle, ce bilan est positif et très encourageant compte tenu des ressources financières allouées et du nombre d’emplois créés.

Et d’ajouter que le gouvernement a procédé, en 2023, au rehaussement du budget de l’investissement public, pour atteindre 300 MMDH, contre 245 MMDH en 2022, soit une augmentation de 55 MMDH, “la plus importante du genre” dans l’histoire du Royaume.

Conscient du rôle de levier que l’investissement public est censé jouer en faveur de l’investissement privé, le gouvernement s’attache à la convergence de la politique de l’Etat en matière d’investissement avec les transformations institutionnelles, économiques, sociales, environnementales et technologiques, a indiqué Akhannouch.

Le chef du gouvernement a assuré que l’exécutif s’attelle à inverser la tendance actuelle en faveur de l’investissement privé, qui ne représente qu’un tiers de l’investissement total, pour équivaloir aux deux tiers à l’horizon 2035, et à asseoir une sorte d’égalité entre public et privé d’ici 2026.

Parallèlement, il a passé en revue les résultats positifs émanant d’un ensemble de politiques sectorielles, relevant que les exportations de l’industrie automobile ont dépassé pour la première fois le seuil des 100 MMDH à fin 2022, soit une augmentation de 35% en glissement annuel.

À ce titre, le gouvernement ouvrera avec les industriels sur 3 axes principaux qui s’articulent autour de l’intégration locale pour la promotion de nouveaux métiers, la décarbonation par l’utilisation des énergies renouvelables et l’inclusion de capitaux marocains dans les industries de pointe, a-t-il ajouté.

Quant à l’industrie aéronautique, Akhannouch a expliqué qu’elle connaît un développement important et rapide grâce aux hautes orientations royales, notant que le Maroc se place au 15e rang mondial en termes d’investissements, et que les exportations du secteur ont enregistré une augmentation de 40% afin de novembre 2022 par rapport à la même période de l’année 2021.

Activités prioritaires

Le gouvernement s’emploie à accélérer le développement industriel du secteur, en renforçant l’intégration locale à travers le développement des chaînes de production et des activités prioritaires, ainsi que la promotion de nouveaux systèmes technologiques afin de renforcer la position du Maroc en tant que destination de choix pour le secteur de l’aéronautique mondial, avec l’appui des jeunes compétences marocaines, a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est des industries chimiques et parachimiques, M. Akhannouch a souligné la place importante qu’elles occupent dans l’économie nationale, grâce à la présence remarquable du groupe OCP, alors que les capacités de production du Royaume ont triplé pour devenir l’un des plus grands producteurs et exportateurs d’engrais phosphatés au monde.

L’industrie pharmaceutique fait partie aussi des secteurs porteurs où le Maroc occupe la deuxième place sur le continent africain, a fait savoir M. Akhannouch, notant que le gouvernement aspire à renforcer la souveraineté sanitaire du Royaume afin d’assurer la poursuite de l’approvisionnement en médicaments et fournitures médicales de base.

L’objectif est également de contribuer à la réussite du chantier de généralisation de la couverture médicale en disposant de médicaments génériques, en améliorant leur accès et en encourageant la fabrication locale de médicaments, a-t-il ajouté.

D’autre part, Akhannouch a souligné l’effort du gouvernement pour développer l’outsourcing et favoriser les conditions appropriées visant à attirer les entreprises opérant dans ce secteur qui pourvoit 120.000 opportunités d’emploi pour un volume d’exportations de 14 MMDH.

Au niveau de l’agriculture et des industries agroalimentaires, le chef de l’exécutif a assuré que le gouvernement continue de promouvoir l’activité agricole et ses activités connexes pour la rendre plus attractive pour les investisseurs, notamment dans le cadre de la stratégie “Génération Green”.

Génération Green

Le gouvernement œuvre également à la valorisation des filières agricoles et la création de nouveaux emplois pour un grand nombre de jeunes et le développement des industries agroalimentaires et de transformation, a-t-il dit, ajoutant que la stratégie gouvernementale a permis de porter à plus de 80 MMDH le volume des exportations agricoles, de la pêche et des industries agroalimentaires en 2022, soit une augmentation de 21% par rapport à 2021.

Enfin, Akhannouch a indiqué que le programme “Made in Morocco” a permis l’émergence de 1.402 projets pour un investissement total de 52,5 MMDH, expliquant que le gouvernement a réussi à créer plus de 109.000 emplois jusqu’en octobre 2022, et d’accroître les exportations industrielles, qui au cours de la période janvier novembre 2022 a atteint un niveau record d’environ 339 MMDH, soit une augmentation de 35% par rapport à la même période de l’année précédente.